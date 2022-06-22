Партнерство з РФ, яке згадується в стратегічній концепції НАТО 2010 року, в найближчому майбутньому неможливе через її агресивну, імперіалістичну позицію, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у Бундестазі, представляючи позицію Берліна на майбутніх самітах НАТО, G7 та ЄС.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

Від саміту НАТО, який відбудеться 28-30 червня у Мадриді, Шольц очікує сигналу згуртованості та рішучості на тлі війни в Україні. Водночас глава німецького уряду зазначив, що було б нерозумним розривати Основний акт НАТО-РФ, оскільки це лише зіграє на руку російському президентові та його пропаганді.

Шольц наголосив, що підписаний у 1997 році документ підтверджує ті самі принципи, які Путін настільки грубо порушує – відмова від насильства, повага до кордонів, суверенітет незалежних держав, і “про це йому треба нагадувати знову і знову”.

Раніше Шольц заявив, що президент РФ Володимир Путін побоюється, що “іскра демократії” пошириться на його країну, та додав, що він намагається розділити Європу і повернутися до світу, де домінують сфери впливу.