Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.
Від саміту НАТО, який відбудеться 28-30 червня у Мадриді, Шольц очікує сигналу згуртованості та рішучості на тлі війни в Україні. Водночас глава німецького уряду зазначив, що було б нерозумним розривати Основний акт НАТО-РФ, оскільки це лише зіграє на руку російському президентові та його пропаганді.
Шольц наголосив, що підписаний у 1997 році документ підтверджує ті самі принципи, які Путін настільки грубо порушує – відмова від насильства, повага до кордонів, суверенітет незалежних держав, і “про це йому треба нагадувати знову і знову”.
Раніше Шольц заявив, що президент РФ Володимир Путін побоюється, що “іскра демократії” пошириться на його країну, та додав, що він намагається розділити Європу і повернутися до світу, де домінують сфери впливу.
- Нагадаємо, Олаф Шольц переконаний, що Європейський Союз має відійти від принципу одностайного ухвалення рішень у всіх сферах. Він виступає за реформу Євросоюзу для полегшення прийому нових членів. Проблему обговорять на саміті у Брюсселі 23-24 червня.
- Також канцлер Німеччини запевнив, що його країна підтримуватиме Україну зброєю, “доки буде потрібно”. Він також висловив прихильність Німеччини до Литви та інших східних союзників.
- Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт зазначила, що Україна не планує нападати з західною зброєю на РФ. Україна запевнила, що залучить її тільки для власного захисту.