Федерація роботодавців України (ФРУ) закликає голову комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева переглянути запропоноване законом №466 різке чотирикратне збільшення ставки акцизного податку на ТВЕН.

Про це йдеться в листі Федерації роботодавців України до голови Комітету, повідомляють #Букви.

Натомість ФРУ пропонує під час доопрацювання законопроєкту №4101 передбачити зростання акцизу на ТВЕН на 50% з 2021 року.

“Досвід практично всіх змін рівня акцизу у минулі роки свідчить, що різке та позапланове підвищення ставки акцизного податку на тютюнові і тютюновмісні вироби призводить, в першу чергу, до зростання частки нелегального ринку, що, в свою чергу, негативно позначається на надходженнях цього податку до державного бюджету”, – йдеться у зверненні.

За словами експертів Федерації, прикладом такої неефективності є 2019 рік, коли загальне підвищення ставок сягнуло 30,8%, через що держбюджет за рік недоотримав понад 13 млрд грн, майже третину від усіх запланованих надходжень тютюнового акцизу.

“Таке різке підвищення ставки фактично знищить легальний ринок нової категорії тютюновмісних виробів для електричного нагрівання, адже ціна на них буде значно вищою, ніж у сусідніх країнах. Відповідно, ринок заповнить нелегальний, або що ще гірше – контрафактний продукт, з якого жодних податків не буде сплачено”, – переконують в ФРУ.

Фахівці Федерації також закликають зберегти мораторій на проведення перевірок до кінця дії карантину, зберегти ставку акцизного податку на пиво на поточному рівні, скоротити строки отримання марок акцизного податку на тютюнові вироби та відкласти пропоноване підвищення ставки податку на викиди двоокису вуглецю.

Нагадаємо, 23 вересня в Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону №4140 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень”, поданого Кабінетом Міністрів до парламенту 23 вересня.