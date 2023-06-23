ФСБ Росії порушило кримінальну справу проти керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина через “заклик до збройного заколоту”.

Джерело: The Guardian

В п’ятницю, 23 червня, ввечері Пригожин заявив, що російська ракетна атака вбила десятки його бійців та пообіцяв “помститися” і “зупинити зло, яке принесло військове керівництво країни”.

“Ті, хто нищив сьогодні наших хлопців, хто знищив десятки, десятки тисяч життів російських солдатів, будуть покарані”, – сказав Пригожин.

Пригожин також зазначив, що він контролює 25 тисяч бійців і що разом “ми розберемося, чому в країні хаос”.

У заяві ФСБ заявили, що заяви Пригожина “безпідставні”.

“У зв’язку з цими заявами ФСБ Росії порушила кримінальну справу за фактом закликів до збройного заколоту. Вимагаємо негайного припинення протиправних дій”, – заявили у ФСБ.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії “знає про ситуацію, що складається навколо Пригожина”.

“Вживаються всі необхідні заходи”, – цитують Пєскова російські державні ЗМІ.

У Ростові – місті, звідки, за словами Пригожина, Шойгу керував передбачуваним ударом по своїх військах, оголошено план “Фортеця”.

План “Фортеця” передбачає повну мобілізацію місцевих спецслужб.

“Це не військовий переворот, це марш справедливості. Наші дії жодним чином не заважають збройним силам”, – сказав керівник Вагнера, додавши, що “більшість солдатів” на його боці.

Міністерство оборони Росії оприлюднило повідомлення, що усі заяви Пригожина вони розцінюють як “провокацію”.

Пригожин також зазначив, що керівництво Росії могло б уникнути війни, домовившись з президентом України Володимиром Зеленським.

“Коли Зеленський став президентом, він був готовий до домовленостей. Треба було лише злізти з Олімпу і домовитися з ним”, – сказав він.

“Для чого була війна? Війна була потрібна, щоб Шойгу отримав звання героя. Війна потрібна була російській еліті, яка править Росією”, – додав Пригожин.

Російським державним ЗМІ і Telegram-каналам вже заборонено згадувати будь-які заяви Пригожина.