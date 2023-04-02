Зокрема, про побиття захисника священниками у храмі УПЦ МП написала народна депутатка України від партії “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко.
Саме відео побиття українського військового нардепка назвала “шокуючим”:
“Шокуюче відео з Хмельниччини, де московські попи накинулися на українського воїна”, – констатувала Ірина Геращенко.
Вона наголосила, що парламент не може стояти осторонь присутності “п’ятої колони Кремля на українській землі”, маючи на увазі Українську православну церкву Московського патріархату.
“ФСБшна церква має бути заборонена”, – заявила народна обраниця.
За словами Ірини Геращенко, “Європейська Солідарність” наполягатиме на прийнятті зареєстрованих законів про заборону УПЦ МП і звертається до всіх фракцій ВР підтримати це негайно, на найближчому пленарному засіданні.
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