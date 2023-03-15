В Аргентині рівень інфляції перевищив 100% вперше з 1991 року. Наразі держава знаходиться на п'ятому місці за темпами росту інфляції. Серед головних причин виділяють і війну в Україні.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дані державного статистичного агентства Indec.

Ціни в Аргентині протягом лютого зросли на 6,6%, а річний показник склав 102,5%.

Серед причин зростання цін — надмірний друк грошей центральним банком, а також повномасштабна російсько-українська війна, пише видання.

Як зазначили у центральному банку, протягом перших трьох років перебування президента Альберто Фернандеса на посаді кількість грошей в обігу збільшилася в чотири рази.

FT зауважило, що Аргентина має один з найвищих рівнів інфляції у світі. Країна поступається лише Зімбабве, Лівану, Венесуелі та Сирії.