Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дані державного статистичного агентства Indec.
Ціни в Аргентині протягом лютого зросли на 6,6%, а річний показник склав 102,5%.
Серед причин зростання цін — надмірний друк грошей центральним банком, а також повномасштабна російсько-українська війна, пише видання.
Як зазначили у центральному банку, протягом перших трьох років перебування президента Альберто Фернандеса на посаді кількість грошей в обігу збільшилася в чотири рази.
FT зауважило, що Аргентина має один з найвищих рівнів інфляції у світі. Країна поступається лише Зімбабве, Лівану, Венесуелі та Сирії.
- Головний виконавчий директор JPMorgan Chase & Co Джеймі Дімон заявив, що повномасштабна російсько-українська війна в Україні та відносини з Китаєм є одними з головних проблем, що впливають на економіку США.
- У Міністерстві економіки України вважають, що рівень інфляції на кінець 2023 року становитиме 24%.