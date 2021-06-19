Футболістові збірної Данії Крістіану Еріксену імплантували дефібрилятор, який контролюватиме роботу його серця, і виписали з лікарні.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Еріксен знепритомнів під час гри Данії проти Фінляндії минулої суботи, перш ніж його реанімували за допомогою серцево-легеневої реанімації і дефібрилятора.

Потім було прийнято рішення встановити 29-річному пацієнтові імплантований кардіовертер-дефібрилятор серця (ІКД).

ІКД – це невеликий пристрій, що поміщається під шкіру для відстеження частоти серцевих скорочень. Він з’єднаний з серцем тонкими проводами і здатний регулювати ненормальні серцеві ритми за допомогою електричного розряду.

Датська федерація повідомила, що Еріксен відвідав своїх товаришів по команді в п’ятницю після виписки з лікарні в Копенгагені і відправився додому, щоб провести час зі своєю сім’єю.