ГА ООН прийняла проєкт резолюції України щодо Криму

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

У понеділок, 7 грудня, ГА ООН розглянула проєкт резолюції “Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів”.

За підсумком розгляду резолюцію було прийнято. Резолюцію підтримали 63 країни, 17 країн проголосували проти, 62 — утрималися.

Проти проголосували такі країни: Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Куба, Північна Корея, Китай, Іран, Киргизстан, Лаос, М’янма, Нікарагуа, Російська Федерація, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела, Зімбабве.

Militarization of Crimea ✅ YES:

🇦🇱 🇦🇩 🇦🇺 🇦🇹 🇧🇸 🇧🇧 🇧🇪 🇧🇿 🇧🇼 🇧🇬 🇨🇦 🇨🇷 🇭🇷 🇨🇾 🇨🇿 🇩🇰 🇪🇪 🇫🇮 🇫🇷 🇬🇪 🇩🇪 🇬🇷 🇬🇹 🇭🇳 🇭🇺 🇮🇸 🇮🇪 🇮🇱 🇮🇹 🇯🇵 🇱🇻 🇱🇷 🇱🇮 🇱🇹 🇱🇺 🇲🇻 🇲🇹 🇲🇭 🇫🇲 🇲🇨 🇲🇪 🇳🇱 🇳🇿 🇲🇰 🇳🇴 🇵🇦 🇵🇬 🇵🇱 🇵🇹 🇲🇩 🇷🇴 🇸🇲 🇸🇬 🇸🇰 🇸🇮 🇪🇸 🇸🇪 🇨🇭 🇹🇷 🇹🇻 🇺🇦 🇬🇧 🇺🇸

❌ NO:

🇦🇲 🇧🇾 🇰🇭 🇨🇳 🇨🇺 🇰🇵 🇮🇷 🇰🇬 🇱🇦 🇲🇲 🇳🇮 🇷🇺 🇷🇸 🇸🇩 🇸🇾 🇻🇪 🇿🇼 pic.twitter.com/DRFzSE57uw

