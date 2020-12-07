Covid-19 Україна

оновлено 07.12.2020 о 19:02

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ГА ООН прийняла проєкт резолюції України щодо Криму

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй підтримала оновлену резолюцію України щодо мілітаризації незаконно анексованого Кримського півострова. 

Понеділок, 7 грудня 2020, 19:34

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

У понеділок, 7 грудня, ГА ООН розглянула проєкт резолюції “Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів”.

За підсумком розгляду резолюцію було прийнято. Резолюцію підтримали 63 країни, 17 країн проголосували проти, 62 — утрималися.

Проти проголосували такі країни: Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Куба, Північна Корея, Китай, Іран, Киргизстан, Лаос, М’янма, Нікарагуа, Російська Федерація, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела, Зімбабве.

  • 23 вересня під час виступу у Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський запросив лідерів країн-учасниць ООН долучитися до створення міжнародної платформи для обговорення деокупації Криму.
  • Як стало відомо напередодні, міжнародний саміт Кримської платформи щодо деокупації півострова відбудеться у травні 2021 року в Києві.
Теги: Крим, Генасамблея ООН, ООН, резолюція

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