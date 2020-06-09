Державне бюро розслідувань підозрює терористів так званої ЛНР в примусовій "паспортизації" українців.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

У бюро повідомили про підозру так званому начальнику окупаційного “відомства”, а також його заступнику через примусову “паспортизацію” українців на тимчасово окупованих територіях.

За інформацією слідства, окупанти з 2018 року почали процес видачі “паспортів ЛНР” місцевим жителям на тимчасово окупованих територіях, залучаючи до цього процесу працівників сфер медицини, освіти і соціального захисту окупаційних адміністрацій.

Відзначається, що відмова від отримання “документів” була приводом для звільнення громадян з роботи, відмови в працевлаштуванні, припинення виплат, виключення з навчального закладу.

Повідомляється, що на даний момент “паспорти ЛНР” отримали близько 200 тисяч українців.