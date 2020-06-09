Про це повідомляє прес-служба ДБР.
У бюро повідомили про підозру так званому начальнику окупаційного “відомства”, а також його заступнику через примусову “паспортизацію” українців на тимчасово окупованих територіях.
За інформацією слідства, окупанти з 2018 року почали процес видачі “паспортів ЛНР” місцевим жителям на тимчасово окупованих територіях, залучаючи до цього процесу працівників сфер медицини, освіти і соціального захисту окупаційних адміністрацій.
Відзначається, що відмова від отримання “документів” була приводом для звільнення громадян з роботи, відмови в працевлаштуванні, припинення виплат, виключення з навчального закладу.
Повідомляється, що на даний момент “паспорти ЛНР” отримали близько 200 тисяч українців.
- Раніше повідомлялося, що 62% опитаних українців не підтримують надання й закріплення в Конституції особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей.
- Оцінюючи ситуацію на Донбасі, 44% українців вважають, що на сході України відбувається війна між Україною й Росією.