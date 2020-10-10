Про це він написав на особистій сторінці в Facebook.

Він повідомив, що їздив за кордон, після чого ухвалив рішення залишитися на самоізоляції. В цей час виявилося, що він підхопив COVID-19.

“Ну що, я тепер теж в статистиці хворих на COVID-19 … Відразу після приїзду з-за кордону на всякий випадок пішов на самоізоляцію і не дарма. Відчуваю себе нормально, всі вказівки лікарів (ну майже всі) виконую і не знижую робочий темп, наскільки це можливо”, – повідомив Смілянський.

За його словами, зараз він працює дистанційно. Також він написав, що всі заплановані зустрічі відбудуться.

“Тому працюю і сьогодні та всі зустрічі, які призначені на найближчий час, відбудуться – я буду працювати дистанційно, поки не отримаю негативний тест”, – пояснив очільник “Укрпошти”.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що щомісячний оклад гендиректора “Укрпошти” Ігоря Смілянського в 2020 році становитиме майже 2 млн гривень.

У 2020 році у фінансовий план компанії закладено заробітню плату для керівника більше на 440 тисяч — 1 млн 887 тисяч.Ця сума містить посадовий оклад (716,5 тисяч гривень), щомісячна премія (694 тисячі гривень) та інші виплати, передбачені законодавством (456,5 тисяч гривень).