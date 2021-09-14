Генерал Марк Міллі заблокував доступ 45-го президента США Дональда Трампа до ядерної зброї після штурму Капітолія, 6 січня. Військовий пояснив своє рішення "побоюваннями через психічне здоров'я Трампа".

Про це у своїй книзі розповіли журналіст Боб Вудворд та репортер Washington Post Роберт Коста, повідомляє американський телеканал CNN.

Через два дні після штурму Капітолія 6 січня головний військовий радник тодішнього президента США Дональда Трампа, очільник Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі з власної ініціативи зробив надсекретні дії, аби обмежити доступ Трампа до запуску ядерної зброї.

За словами авторів книги, Міллі був шокований подіями, які відбулися в країні 6 січня. Він був певен, що “в Трампа розпочалися психічні проблеми після виборів, в нього з’явилися маніакальні розлади, він почав кричати на чиновників та констатував власну альтернативну реальність про нескінченні передвиборчі теорії змови”.

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Міллі боявся через те, що Трамп може з’їхати з глузду, тому й довелося заблокувати можливість доступу до запуску ядерних ракет.

“Ніколи не знаєш, яку нову мету поставив перед собою президент”, – сказав Міллі своїм підлеглим.

Після штурму Капітолія до Міллі зателефонувала спікерка Палати представників Ненсі Пелосі й сказала:

“Я можу сказати так: якщо ніхто не зміг запобігти штурму Капітолія, на що він (Трамп) ще здатен? Його товста дупа всюди… Ви ж знаєте, він схиблений. Він психічно хворий вже тривалий час”.

Міллі сказав їй у відповідь:

“Пані спікер, я згоден з кожним вашим словом”.

8 січня він зібрав секретну нараду у своєму офісі в Пентагоні, аби розглянути кілька важливих питань. Серед них — запуск ядерних ракет. Міллі тоді сказав підлеглим, що вони не повинні слухати наказів Трампа, які стосуватимуться запуску ядерних ракет.

“Незалежно від того, як ви це робитимете — ви не маєте права! Зрозуміло?”, – запитав Міллі.

“Так, сер”.

Книгу написано на основі понад 200 інтерв’ю з учасниками та свідками тих подій, а також щоденників, документів, календарів, електронних листів, нотаток про зустрічі, стенограм та інших записів. Це вже третя книга Вудворда про президентство Трампа.