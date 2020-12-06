У День Збройних сил України 6 листопада над окупованою Горлівкою на Донеччині запустили величезний синьо-жовтий прапор.

Про це український волонтер Влад Іванов повідомив у Facebook.

Український прапор прикріпили до синьо-жовтих кульок, а до них – 10 тисяч листівок із привітаннями для українських воїнів.

“Сьогодні друга частина нашого марафону! В зв’язку з непередбаченими обставинами (поломкою авто) ми змінили дещо маршрут і сьогодні ми підняли прапор над Горлівкою! А також 10000 листівками привітаємо з Днем Збройних сил! Ми переможемо! Ми не зупинились, ми не опустили руки! Працюємо на перемогу!”, – написав Іванов.

“Сьогодні в Горлівці на площі ім. Засядька (в народі “Універсам») біля місцевого ринку були розкидані ось такі листівки. Вітальні, напевно”, – також розповів волонтер.

Як згодом додав Іванов, члени незаконних збройних формувань у відповідь на акцію волонтерів застосували зброю.

“Спочатку орки спостерігали за нашим прапором, бо був наказ не стріляти, але потім нерви не витримали і почали гасити в небо зі всієї зброї, що в них була! Ось як вони реагують на українські символи”, – йдеться в повідомленні.