Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

За словами міністра, хоча перевірка ще триває, сигнали про стан медичної системи України “є тривожними”.

“Минулого тижня ми розпочали аудит всієї системи охорони здоров’я України. Поки що можу сказати, що цифри, які ми отримуємо, сигнали, які ми отримуємо з регіонів, – тривожні”, – наголосив Степанов.

Як уточнили в прес-службі МОЗ, з 1 квітня 2020 року в Україні стартував другий етап реформи системи охорони здоров’я. Він полягає в тому, що практично всі комунальні медичні установи (районні, міські, обласні лікарні) будуть отримувати кошти за прямим договором з Національною службою здоров’я України.

Станом на 1 квітня НСЗУ підписала договори з 1524 установами спеціалізованої медичної допомоги.

(На відео – з 3:12)