Менше 20 % українців вважають, що влада забезпечує доступність медичних послуг у країні.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Респондентам було поставлено запитання, наскільки успішно нова влада (президент, Уряд, Верховна Рада, правоохоронці) справляється із забезпеченням доступності медичних послуг для громадян.

У підсумку лише 17 % респондентів висловили думку, що влада успішна в даному питанні. Водночас 70 % опитаних успіхів не бачать.

Ще 13 % не визначилися з відповіддю.

КМІС провів опитування з 27 по 30 березня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). Під час опитування проведено 1500 інтерв’ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3 %.