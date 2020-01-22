Відео зустрічі Зеленського з Георгієвою було опубліковано прес-службою Офісу Президента в Facebook.
Відзначається, що на зустрічі з головою МВФ також були присутні Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова.
Вітаючись з Гончаруком, Георгієва сказала “дуже приємно” російською мовою.
“Я знаю, що для деяких людей в Україні, російська мова не є першочерговою. Але, на жаль, я не розмовляю українською. Але моя племінниця говорить, так як дружина мого брата з Харкова”, – сказала вона відразу ж після цього.
В той же час Георгієва заявила, що раніше вже провела з Володимиром Зеленським “дуже конструктивне обговорення” прогресу, який був досягнутий Україною в судовій реформі та просуванні економіки.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського з Директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського з Директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.
Gepostet von Офіс Президента України am Mittwoch, 22. Januar 2020
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