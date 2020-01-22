Президент України Володимир Зеленський в Давосі зустрівся з директором Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, яка торкнулася мовного питання.

Відео зустрічі Зеленського з Георгієвою було опубліковано прес-службою Офісу Президента в Facebook.

Відзначається, що на зустрічі з головою МВФ також були присутні Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова.

Вітаючись з Гончаруком, Георгієва сказала “дуже приємно” російською мовою.

“Я знаю, що для деяких людей в Україні, російська мова не є першочерговою. Але, на жаль, я не розмовляю українською. Але моя племінниця говорить, так як дружина мого брата з Харкова”, – сказала вона відразу ж після цього.

В той же час Георгієва заявила, що раніше вже провела з Володимиром Зеленським “дуже конструктивне обговорення” прогресу, який був досягнутий Україною в судовій реформі та просуванні економіки.