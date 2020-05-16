Цього року перекази валюти від заробітчан скоротяться через спалах коронавірусу і карантин. Але ці втрати будуть компенсовані шляхом обмежень на відпочинок українців за кордоном.

Таку заяву зробив в інтерв’ю “ВВС Україна” голова Національного банку Яків Смолій.

За його словами, у 2019 році перекази від трудових мігрантів принесли Україні 12 млрд доларів. Цього року очікується сума в 10 млрд доларів.

“Звісно, що через карантин ці надходження зменшилися. У 2019 році перекази (від трудових мігрантів) дали 12 млрд доларів. Цього року ми очікуємо, що буде 10 млрд доларів. Але це буде компенсовано тим, що люди не зможуть виїхати на відпочинок за кордон”, – зазначив Смолій.

Він уточнив, що за статистикою, українці витрачали майже 8-10 млрд доларів на рік на відпочинок за кордоном.

“За нашою статистикою, наші громадяни витрачали майже 8-10 млрд доларів щороку, перебуваючи на відпочинку за кордоном. Через те, що на пересування є обмеження, люди не зможуть поїхати та витратити ті кошти. Це не гарно, звісно, але це буде компенсація із надлишком”, – заявив Смолій.