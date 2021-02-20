Про це повідомила пресслужба Пентагону.

“Глава Пентагону Остін зазначив, що США залишаються непохитними у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. Він підтвердив прихильність США нарощуванню потенціалу Збройних сил України для більш ефективного захисту від російської агресії і подякував міністру Тарану за внесок України в міжнародну безпеку”, – йдеться в повідомленні.

Остін також наголосив, що Україні необхідно підтримувати прогрес у проведенні оборонних реформ.

Своєю чергою, Таран висловив подяку за незмінну підтримку США і підкреслив свою прихильність перетворенню оборонного сектора України відповідно до принципів і стандартів НАТО.

  • Нагадаємо, призначення Остіна відбулося 22 січня.
  • Раніше #Букви розповідали, що відомо про Остіна — першого темношкірого чоловіка на посаді міністра оборони країни (секретаря з оборони).