Про це повідомила пресслужба Пентагону.

“Глава Пентагону Остін зазначив, що США залишаються непохитними у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. Він підтвердив прихильність США нарощуванню потенціалу Збройних сил України для більш ефективного захисту від російської агресії і подякував міністру Тарану за внесок України в міжнародну безпеку”, – йдеться в повідомленні.

Остін також наголосив, що Україні необхідно підтримувати прогрес у проведенні оборонних реформ.

Своєю чергою, Таран висловив подяку за незмінну підтримку США і підкреслив свою прихильність перетворенню оборонного сектора України відповідно до принципів і стандартів НАТО.

Productive call with my Ukrainian counterpart today, Andrii Taran. The U.S. is unwavering in its support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, and committed to building the capacity to defend itself against Russian aggression. @DefenceU pic.twitter.com/Rq7x4amRlU

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 19, 2021