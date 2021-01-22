Пентагон США вперше очолить афроамериканець: що про нього відомо

У п’ятницю, 22 грудня, Сенат США схвалив кандидатуру на посаду міністра оборони США, запропоновану президентом Джо Байденом. Главою Пентагону вперше стане афроамериканець.

Про це повідомляє видання Reuters.

Так, міністром оборони США стане генерал Ллойд Остін. За його призначення на посаду проголосували 62 сенатори зі 100. При цьому лише двоє проголосували проти.

Через кілька днів Остін складе присягу та офіційно очолить Пентагон.

Що відомо про Ллойда Остіна?

Ллойд Остін – генерал армії США у відставці. Чоловік понад 40 років присвятив службі в американській армії. Керував операцією по скороченню військового контингенту в Іраку.

Зазначимо, що саме тоді Остін познайомився з Байденом. Тоді Байден курував політику щодо Іраку, а Остін був останнім командувачем військами США в Іраку.

Остін зіграв ключову роль в нарощуванні сил США в Іраку у 2007 році, а також відповідав за виведення військ у 2011 році.

Крім того, Остін брав участь у розробці стратегії в боротьбі з терористами “Ісламської держави”.

Президент США Джо Байден прибрав з Овального кабінету червону кнопку, за допомогою якої його попередник Дональд Трамп викликав офіціанта з дієтичною колою.