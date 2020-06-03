Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл визнав, що якби раніше країна знала про COVID-19 більше, стратегія боротьби з епідемією була б іншою.

Про це повідомляє англомовне шведське видання The Local (Se).

Як відомо, на відміну від більшості країн світу Швеція не вводила тотальних карантинних обмежень через пандемію коронавірусу COVID-19, зробивши акцент на тому, щоб інформувати громадян та мотивувати їх добровільно притримуватись рекомендацій медиків.

У середу, 3 червня, лікар, державний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл в ефірі радіо-шоу Ekot заявив, що якби країна знала про хворобу все те, що знає сьогодні, то її стратегія була б іншою.

“Якби ми знову зіткнулися з тією ж хворобою, точно знаючи те, що ми знаємо про це сьогодні, я думаю, ми б вирішили зробити щось середнє між тим, що зробила Швеція, і тим, що зробив інший світ”, — сказав Тегнелл.

Тегнелл зазначив, що занадто багато людей загинули, а значить — стратегія могла бути кращою.

“Я думаю, що в тому, що ми зробили в Швеції, мають місце бути поліпшення. Було б добре знати, що саме потрібно зробити, щоб краще стримати поширення інфекції. У майбутньому ми маємо подумати про те, чи був спосіб зменшити [кількість смертей]”, — додав він.

Епідеміолог наголосив, що зараз складно судити про ефективність тих чи інших обмежувальних заходів, які вводили різні країни.

“Насправді, всі країни одразу кинули все на це (боротьбу з COVID-19 — ред). Всі інші країни починали з безлічі речей одночасно, і це проблема: ви не знаєте, які з прийнятих вами заходів мали кращий ефект. Може бути тепер, коли всі починають відмовляти від обмежувальних заходів один за іншим, це дасть нам деякий урок, ми дізнаємося, що можна було б зробити без повного карантину”, — сказав Тегнелл.

Пізніше на щоденній прес-конференції Агентства охорони здоров’я Тегнелл зауважив, що його слова, сказані в інтерв’ю, не слід тлумачити, як відмову Швеції від своєї стратегії.

“Ми як і раніше вважаємо, що стратегія хороша, але ви завжди можете внести поліпшення, особливо якщо озирнутися назад. Особисто я думаю, що було б досить дивно, якби хто-небудь відповів щось інше на таке питання. Ви завжди можете зробити щось краще”, — зазначив він.

Також епідеміолог додав, що підхід Швеції отримав як позитивні, так і негативні оцінки за кордоном. Він вважає, що критика пов’язана з тим, що громадяни країн, в яких був введений жорсткий карантин, можуть почати вважати ці заходи невиправданими, озираючись на досвід Швеції.

“Немає прямого зв’язку між тим, щоб робити багато і бути обережним. Ніщо не вказує на те, що у нас був би зовсім інший результат, якби ми прийняли більш рішучі заходи. Британія зробила це, але не досягла позитивного результату”, — сказав він.