На відміну від більшості країн світу Швеція не вводила тотальні карантинні обмеження через пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це йдеться в матеріалі американського каналу CNN.

“Велика частина Європи все ще перебуває на карантині, з жорсткими обмеженнями на пересування і штрафами для тих, хто порушує. Але не Швеція. Ресторани і бари відкриті в скандинавській країні, а також ігрові майданчики та школи, уряд покладається на добровільні дії, щоб зупинити поширення Covid-19”, – сказано в статті.

При цьому на шведський підхід звернув увагу президент США Дональд Трамп, який заявив, що тепер Швеція сильно страждає.

У свою чергу міністр закордонних справ Швеції Енн Лінде відповіла Трампу, що він неправий в тому, що держава вирішила виробити імунітет, давши всім можливість перехворіти коронавірусом.

“Ніяких обмежень, і ми дуже сподіваємося, що люди самі візьмуть на себе відповідальність”, – пояснила вона.

В даний момент за інформацією університету Джона Хопкінса в Швеції було зареєстровано 9 141 підтверджених випадків коронавірусу і 793 смерті від нього.

“Дії Швеції спрямовані на заохочення і рекомендацію, а не на примус. Через два дні після того, як 14 березня в Іспанії була введене загальнонаціональне блокування, шведська влада заохочувала людей мити руки і залишатися вдома, якщо вони захворіли. 24 березня були введені нові правила, щоб уникнути переповнення в ресторанах. Але вони залишилися відкритими.

Як і початкові та середні школи. Збори до 50 осіб все ще дозволені”, – йдеться в статті.

Водночас, як розповіла шведська журналістка, Стокгольм сьогодні менш наповнений людьми і виникає відчуття, що абсолютна більшість шведів прислухалися до рекомендацій уряду.

У Всесвітній організації охорони здоров’я скептично ставляться до такого підходу Швеції в боротьбі з хворобою. Там закликають посилити заходи по боротьбі з поширенням вірусу, оскільки шведська “крива” коронвірусу виглядає гірше, ніж у багатьох європейських держав з більш строгими карантинними заходами.

Тому багато медиків в самій країні наполягають на введенні більш жорстких заходів. За словами дослідника вірусної імунології в шведському інституті Сесілії Седерберг-Науклер, ситуація в Стокгольмі “втрачена”.

“Ще не надто пізно для решти країни. Я хотіла б, щоб ми заблокували і взяли під свій контроль регіони, які ще не задіто”, – говорить вона.

На думку професора математичної статистики Стокгольмського університету Тома Бріттона, вже до кінця квітня 40% населення Стокгольма буде заражено коронавірусом.

Також в матеріалі повідомляється, що Швеція гірше багатьох інших європейських країн готова до пандемії за кількістю забезпечення місцями в лікарнях, однак краще підготовлена ​​в області соціальної політики по відношенню до своїх громадян.

За словами фахівців, визначити, чи правильний підхід вибрала країна в боротьбі з пандемією коронавірусу, вийде вже в найближчий місяць.