Базові правила він продемонстрував сьогодні на брифінгу.

Ляшко розповів, що багато хто просто розпорошує антисептик на руки, але так робити не потрібно.

“Це неправильно і неефективно, і це розтрата цінного ресурсу… Ми повинні 2,5-3 мл бризнути в долоню, і після цього обробляємо, протираємо руки. Саме 2,5-3 мл рідини дозволять нам 20-30 секунд мати вологі руки, що призведе до того, що антисептичний засіб подіє на мікроорганізми й віруси, які є у нас на долонях”, – заявив він.

Ляшко також нагадав, що під час спалаху коронавірусу потрібно зменшити мобільність (особливо це стосується людей похилого віку), дотримуватися “соціальної дистанції як щонайменше 1,5 метра”, мити руки.

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(На відео – з 2:45)