Головний редактор журналу Vogue China Анжеліка Ченг розповіла, як Китаю вдалося пережити спалах коронавірусу COVID-19, а також як країна повертається в нормальний режим після карантину.

Лист Ченг оприлюднило видання Vogue.ua.

Головний редактор Vogue China проживає зі своєю сім’єю в Пекіні. У місті, за словами Ченг, були введені жорсткі правила карантину, що безпосередньо позначилося на житті її рідних.

Так, дочка Ченг – Хейлі змушена була скасувати вечірку на честь 13-річчя, яку планувала багато місяців. Чоловікові жінки Марку після відрядження за кордон необхідно два тижні перебувати вдома на карантині.

Самій Анжеліці Ченг довелося працювати у віддаленому режимі. Але у всіх цих обмеженнях вона бачить і плюси: “за кілька тижнів самоізоляції, у відповідності із суворими вказівками уряду, коронавірус нарешті опинився під контролем у Пекіні”.

“Дійсно, зараз ми, ймовірно, живемо в найбільш безпечному великому місті в світі, з щоденною появою лише кількох нових випадків зараження інфекцією, які привезені з-за кордону жителями, котрі повертаються”, – наголосила Ченг.

Вона зазначає, що спалах COVID-19 – це була “найгірша криза, яку будь-коли бачив сучасний Китай”.

“Столиця Пекін, де я перебуваю, вжила низку заходів, щоб спробувати приборкати поширення, які в кінцевому підсумку виявилися ефективними. Температурні перевірки були обов’язковими в житлових комплексах, торгових центрах і офісних будівлях. Люди взагалі перестали ходити юрбами, всі носили маски. Школи були зачинені на невизначений час. У барах і ресторанах не було клієнтів, вулиці, зазвичай переповнені транспортом, були вільні. Надзвичайні заходи зупинили поширення, принаймні, зараз”, – розповіла Ченг.

Вона уточнила, що наразі Китай вже поступово повертається до нормального життя після шести тижнів жорстких карантинних заходів.

“Після шести тижнів драконівського ув’язнення життя поступово починає повертатися до нормального ритму: магазини відкриті, але з невеликою кількістю клієнтів, працюють ресторани і бари, в яких діє правило – не більше трьох осіб за один стіл з певною відстанню. Якщо коротко, знову з’являється щось схоже на атмосферу великого міста, але також і відчуття, що саме життя змінилося і більше не буде колишнім. Тут, у Китаї, ми відчуваємо, що виходимо з кошмару, але поступово і нерішуче, немає святкового настрою, лише полегшення і вдячність за те, що ми живі і здорові”, – зазначила Анжеліка Ченг.