На території китайської провінції Хубей за останню добу, 18 березня, не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це повідомляє AFP News.

За останню добу з лікарень китайської провінції Хубей, першого епіцентру поширення коронавірусу, виписали 795 пацієнтів.

Зареєстровано вісім нових смертей.

При цьому, смертельних випадків за межами провінції не було.

В інших провінціях і автономних районах Китаю підтвердили 34 нових випадки зараження.

Нагадаємо, 17 березня в Україні було зафіксовано 7 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Кількість хворих в країні зросла до 14. Також зафіксовано другий випадок смерті від коронавірусу COVID-19. Загинула 33-річна жінка з Чернівецької області. Від коронавируса COVID-19 за кордоном лікуються 12 громадян України. Ще понад 700 перебувають на карантині.