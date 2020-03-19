Про це повідомляє AFP News.
За останню добу з лікарень китайської провінції Хубей, першого епіцентру поширення коронавірусу, виписали 795 пацієнтів.
Зареєстровано вісім нових смертей.
При цьому, смертельних випадків за межами провінції не було.
В інших провінціях і автономних районах Китаю підтвердили 34 нових випадки зараження.
Нагадаємо, 17 березня в Україні було зафіксовано 7 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Кількість хворих в країні зросла до 14. Також зафіксовано другий випадок смерті від коронавірусу COVID-19. Загинула 33-річна жінка з Чернівецької області. Від коронавируса COVID-19 за кордоном лікуються 12 громадян України. Ще понад 700 перебувають на карантині.
- Серед тих, що захворіли, — народний депутат групи “Довіра” Сергій Шахов. У нього підтвердили коронавірус після його перебування у Франції. Нардеп міг контактувати з 12 колегами під час засідання комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та використання природних ресурсів. Члени екологічного комітету Верховної Ради, на засіданні якого побував нардеп Сергій Шахов, самоізолюються.
- З 12 березня по 3 квітня в країні введений карантин. Жорсткі заходи діють з 17 березня. Зупинені міжнародні пасажирські перевезення, а також перевезення між містами і областями країні. Міські перевезення можуть здійснюватися в режимі до 10 осіб в маршрутних таксі, тролейбусах. Масові зібрання також заборонені.