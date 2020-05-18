Інформацію проаналізував проєкт “По той бік новин”.

Як повідомлялося раніше, під час брифінгу в понеділок, 18 травня, головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ дозволить роботу пляжів, оскільки солона вода та ультрафіолетове випромінювання знищують збудник COVID-19.

“Повідомлю приємну новину: в цьому сезоні ми зможемо купатися. Ми провели певні консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних захворювань Національної академії медичних наук. Фахівці підтвердили, що морська сіль разом з ультрафіолетовим випромінюванням знищують збудник коронавірусної хвороби, тому буде дозволено відкрити пляжний сезон в Україні, як і в інших країнах світу. Незважаючи на те, що в прісній воді збудник має можливість виживати, за наявними даними вчених в річках з проточною водою заразитися дуже складно. Це тільки може бути при близькому контакті. Тому і щодо річкового пляжного сезону МОЗ буде давати дозвіл працювати в цьому сезоні відпочинку”, — сказав він.

“По той бік новин” проаналізували дані, озвучені Ляшком, та з’ясували, що, хоча головний санлікар і посилався на авторитетне джерело (вчених з НАН України та Інституту епідеміології), озвучена ним інформація є неточною і місцями неправдивою.

Що стосується ультрафіолетового випромінювання, на сьогодні Всесвітня організація охорони здоров’я володіє інформацією про те, що піддаючи себе впливу сонця або температурі вище 25 градусів Цельсія не можна запобігти захворюванню COVID-19. До того ж багато країн з жарким кліматом повідомляють про численні випадки зараження так само, як і інші країни.

У Центрі з контролю та профілактики захворювань в США зазначали, що вплив погоди та температури на COVID-19 поки не вивчено. Тобто, стверджувати, що ультрафіолетове випромінювання вбиває збудник коронавірусної хвороби, сьогодні неможна.

Водночас твердження про те, що зараження у водоймі малоймовірно — правдиве. Однак це ніяк не пов’язано зі складом води.

“Хоча дослідження 2008 року показало, що інфекційні краплі можуть забруднювати воду і кілька видів коронавірусу були виявлені у каналізації, потрапляння такої води у великі водойми — озера, річки та океани не загрожує поширенню інфекції. Пояснення до банального просте — концентрація вірусу буде настільки розведена, що підхопити його буде вкрай малоймовірно”, — зазначили дослідники.

Сьогодні, за інформацією Центр контролю та профілактики захворювань США, “відсутні докази, що вірус, який викликає COVID-19, може поширюватися на людей через воду в басейнах, гарячих ваннах, санаторіях або на водних іграх”. Тобто розмір водойми в цьому випадку не грає ролі так само, як і те, прісна там вода чи солона.

“У сухому залишку: немає жодних доказів, що можна інфікуватися коронавірусом через воду. А те, що солона вода з сонячним ультрафіолетом убезпечує від коронавірусу — це фейк”, — підсумували фахівці проєкту.