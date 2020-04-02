Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко вважає, що потрібно було примусово відправляти на обсервацію усіх, хто прибув з-за кордону, а не садити усю країну на карантин.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

За його словами, 30% з тих, що повернулися, вилітали за кордон вже після того, як Президент закликав громадян України повертатися додому. Проте вони замість цього вилетіли на відпочинок.

На уточнююче питання про те, чи треба було не вводити загальний карантин, а примусово відправляти на обсервацію всіх, хто прибув з-за кордону, він відповів: “Звичайно, це було б краще”.

“Але об’єктивно дивіться: у нас з 13 березня в’їхало в Україну на сьогоднішній день близько 650 тисяч осіб. Скажіть, де можна розмістити на обсервацію таку кількість людей?”, – додав він.

Дейнеко також нагадав про обсервацію майже ста осіб у Нових Санжарах. Він вважає, що потрібно було і далі йти таким шляхом, а не садити всю країну на карантин.

“Ви ж пам’ятаєте рейс з Уханя? Тоді була примусова обсервація цих майже ста осіб у Нових Санжарах. Ось ми повинні були йти по такому ж шляху, а не садити всю країну на карантин на догоду тому, щоб наші громадяни, які відпочивали або перебували на заробітках, спокійно повернулися додому і почали нас заражати”, – наголосив глава ДПСУ.

Дайнеко підкреслив, що люди поки ще не розуміють небезпеки, тому ходять на шашлики та гуляють містом.

“Так, вони наші громадяни, але, напевно, безпеку всього населення України потрібно ставити вище, ніж безпеку і комфорт 500 тисяч осіб, які виявили бажання повернутися. Ви ж бачите, як у нас люди розуміють самоізоляцію. Вони ходять на шашлики, бродять по місту. Люди просто не розуміють небезпеки. Поки вони не побачать трупи, поки ця біда не зачепить їхніх близьких, родичів і друзів, доти до них не прийде розуміння всього жаху цього захворювання”, – відзначив голова Держприкордонслужби.