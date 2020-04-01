Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.
“З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби пропонується впровадити ефективну комбінацію профілактичних немедикаментозних методів, серед яких: домашня ізоляція, соціальне дистанціювання осіб старше 60 років, обмеження відвідування парків і зон відпочинку”, – заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Уточнюється, що до 24 квітня в Україні буде заборонено:
– знаходження в громадських місцях без одягненої маски або респіратора;
– пересування групою осіб більше ніж дві особи, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей;
– знаходження в громадських місцях осіб молодше 16 років без супроводу дорослих;
– відвідування зон відпочинку, скверів, парків, лісопаркових зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою;
– відвідування дитячих і спортивних майданчиків;
– проведення всіх масових заходів, в яких беруть участь більше 10 осіб.
При цьому наголошується, що деякі з цих обмежень на даний момент вже були введені на місцях місцевою владою.
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