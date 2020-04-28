Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.
З таким проханням очільник області звернувся зважаючи на низький рівень показників захворюваності на COVID-19 на території Луганщині.
Зазначається, що внаслідок плідної роботи облдержадміністрації, штабу ООС, Нацполіції, Нацгвардії та закладів сфери охорони здоров’я, область успішно протидіє розповсюдженню коронавірусу. Наразі в Луганській області – 32 випадки.
Тому Гайдай виніс на розгляд прем’єра питання щодо надання права обласним державним адміністраціям приймати рішення про поетапне пом’якшення режиму карантину. Це має стосуватися роботи ринків, закладів торгівлі непродовольчими товарами та побутового обслуговування клієнтів, міжміського внутрішньообласного пасажирського сполучення з жорстким дотриманням вимог ВООЗ та МОЗ України.
- В Україні станом на ранок 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 401 новий випадок.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що другий, третій і четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно. Стартова точка першого етапу пом’якшення карантину може наступити 11 травня.