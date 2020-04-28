Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням пом'якшити карантин в області.

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

З таким проханням очільник області звернувся зважаючи на низький рівень показників захворюваності на COVID-19 на території Луганщині.

Зазначається, що внаслідок плідної роботи облдержадміністрації, штабу ООС, Нацполіції, Нацгвардії та закладів сфери охорони здоров’я, область успішно протидіє розповсюдженню коронавірусу. Наразі в Луганській області – 32 випадки.

Тому Гайдай виніс на розгляд прем’єра питання щодо надання права обласним державним адміністраціям приймати рішення про поетапне пом’якшення режиму карантину. Це має стосуватися роботи ринків, закладів торгівлі непродовольчими товарами та побутового обслуговування клієнтів, міжміського внутрішньообласного пасажирського сполучення з жорстким дотриманням вимог ВООЗ та МОЗ України.