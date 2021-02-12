Голова оргкомітету Олімпійських ігор у Токіо Йосіро Морі йде у відставку через висловлювання стосовно жінок.

Про це повідомляє агентство Reuters.

83-річний Морі, який був прем’єр-міністром Японії в 2000-2001 роках, заявив на засіданні Олімпійського комітету 3 лютого, що жінки занадто багато говорять. Це висловлювання прозвучало під час обговорення питання про збільшення кількості жінок у складі ради директорів.

Він висловив думку, що збільшення кількості жінок у спортивних комітетах і федераціях призводить до того, що засідання проходять набагато довше, оскільки жінки подовгу виступають. Також, за його словами, жінки під час засідань увесь час намагаються змагатися одна з одною

“Якщо ми збільшимо кількість жінок, потрібно буде встановити регламент на їхні виступи. Вони насилу можуть вчасно зупинитися, і це дратує”, – заявив тоді Морі.

Ця заява спровокувала хвилю критики як в Японії, так і за її межами.

Через тиждень після інциденту Морі подав у відставку (хоча спочатку не хотів цього робити) і приніс вибачення за свої сексистські висловлювання.

“Мої недоречні коментарі принесли багато клопоту. Мені дуже шкода”, – заявив Морі на засіданні оргкомітету в п’ятницю.

У коментарі журналістам він зазначив, що “сказав те, чого не повинен був говорити”, інформує видання The New York Times.

При цьому Морі наполягає, що його невірно витлумачили.

“Я не мав на увазі цього, хоча було сказано, що це дискримінація жінок. Я хвалив жінок, спонукав їх більше висловлюватися”, – повідомив він.

Наступник Морі ще не названий. Серед кандидатів ЗМІ називають учасницю семи Олімпіад, бронзового призера Олімпійських ігор 1992 року Сейко Хасімото.

Як повідомило Reuters обізнане джерело, ситуація з Морі завдала “серйозної репутаційної шкоди” Олімпійським іграм у Токіо.