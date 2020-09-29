Про це вона поінформувала на своїй сторінці в Facebook.

За словами нардепа, у неї симптоми, схожі на грип, висока температура.

“Друзі, сьогодні отримала позитивний тест на COVID. Останні декілька днів була висока температура, напевно, найвища в моєму житті. Всі інші симптоми – схожі на грип. Смак та запах відчуваю, але, кажуть, це ненадовго. Сьогодні почуваюся набагато краще, ніж учора”, – написала Рудик.

Нардеп уточнила, що члени команди “Голосу”, з якими вона спілкувалася в минулу п’ятницю, здали тест на коронавірус.

“Звичайно, дуже прикро хворіти в розпал передвиборчої кампанії, але ми вже всі звикли працювати дистанційно, тому я налаштована бадьоро та оптимістично. Ще раз закликаю всіх дотримуватись карантинних норм та берегти себе”, – підсумувала Рудик.