Запис опублікував Telegram-канал “Трубу прорвало”.

Згідно з повідомленням, розмова відбулася в кабінеті вже колишнього директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.

Діалог виглядав наступним чином:

Труба: В Адміністрації за судову систему відповідає колишній працівник з НАЗК?

Баканов: Угу. Дайте списки.

Труба: Я маю на увазі, що є змога у цьому напрямку теж дивитися, працювати.

Баканов: Повинна бути перша справа проти якогось судді. Вони ж всі пишуться. Це ж не секрет. Вони всі в принципі зафіксовані. Але судова система працює таким чином, що вона потім всіх відпускає. Тобто опери всіх ловили, подавали в суд: бандюків, злодіїв в законі – а суд просто за хабаря відпускав. Потім підключилися прокурори, сказали: що це за фігня, а де ми? Почали відпускати їх трішечки раніше. Суд сказав: так не піде – вони домовилися. Потім міліція сказала: шановні, вибачайте, тоді навіщо ми їх будемо взагалі ловити? Ми їх краще не будемо за гроші ловити. І вони домовилися вже втрьох. Потім адвокати сказали: ви знаєте, шановні, а де тоді наш заробіток? Тому що ви багато чого порушуєте, коли неналежним чином виконуєте свої функції. І вони почали вчотирьох грабувати як бандюганів, так і чесних людей. Бо з’явилася корупційна зв’язка: адвокат, той хто розслідує, прокурор, суд. Потім до них п’ятий долучився – це голова Адміністрації (Офісу президента, – ред.. як смотрящий від…

Труба: Добре