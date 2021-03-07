Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я, доктор Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що підтримує відмову від патентів на вакцини проти COVID-19, щоб допомогти країнам виробляти і продавати дешеві копії препаратів.

Про це повідомляє The Guardian.

За його словами, звичайні правила ведення бізнесу, які захищають прибуток виробників вакцин, повинні бути скасовані, якщо це необхідно для забезпечення вакцинації всіх проти коронавірусу.

Перед ключовим засіданням Світової організації торгівлі наступного тижня, присвяченому річниці оголошення пандемії, Гебрейесус заявив, що підтримує відмову від патентів, яка дозволить країнам виробляти і продавати дешеві копії вакцин, винайдених в інших країнах.

“Ми переживаємо винятковий момент в історії і повинні прийняти виклик. Гнучкість в торгових правилах існує на випадок надзвичайних ситуацій, і, безумовно, глобальна пандемія, яка змусила суспільство піти на карантин і заподіяла стільки шкоди бізнесу – як великому, так і малому – є такою. Світ повинен встати на «військові рейки»”, – говорить Гебрейесус.

Гебрейесус стверджує, що виробники все одно отримають деяку компенсацію.

“Тимчасова відмова від патентів не означає, що новатори змарнують шанс заробити. Як під час кризи з ВІЛ або під час війни, компаніям будуть виплачуватися роялті за продукцію, яку вони виробляють”, – говорить він.

Фармацевтичні компанії та урядів США, Великобританії і Європи категорично заперечують проти відмови, з компенсацією або без неї. Вони підтримують аргумент Міжнародної федерації фармацевтичних виробників і асоціацій, що базується в Швейцарії, про те, що скорочення прибутку компаній є перешкодою для інновацій.

Гебрейесус же вважає, що необхідно розглянути ряд заходів.

“Будь то розподіл доз, передача технологій або добровільне ліцензування, або відмова від прав інтелектуальної власності. Ми повинні зробити все можливе”, – сказав він.

Велику надію на вакцини для більшості країн покладають на Covax, ініціативу за підтримки ООН, яка спрямована на поставку 2 мільярдів доз до кінця року. Трохи більше тижня тому Гана стала першою країною, яка прийняла партію доз препарату.