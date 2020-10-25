Під час місцевих виборів 2020 року країна повернулася до масштабних фальсифікацій, які спостерігалися за часів президентства Віктора Януковича.

Таку думку під час брифінгу озвучив керівник Центрального штабу партії “Європейська Солідарність” Олександр Турчинов.

За словами Турчинова, сьогоднішній день голосування продемонстрував, що в країни дуже низький рівень організації виборчого процесу.

“Багато дільниць відкрилися зі значним запізненням. Дуже багато членів виборчих комісій, дільничних і територіальних не вийшли на свої робочі місця. На превеликий жаль, організація і самого голосування на багатьох дільницях також не відповідає європейським стандартам”, — вважає Турчинов.

Крім того, він зазначив, що на багатьох дільницях замало кабінок, через що утворюються черги, деякі виборці вимушені голосувати за їх межами.

Головною ознакою цих виборів керівник Центрального штабу партії “Європейська Солідарність” вважає масштабні фальсифікації. Він наголосив, що фіксуються численні факти порушення правил агітації, використання адмінресурсу, поява “гастролерів” через спрощення зміни місця голосування тощо.

“Але головна ознака цих виборів – це, на превеликий жаль, повернення нашої країни до масштабних фальсифікацій, як це було за часів Віктора Януковича. Головною кримінальною ознакою цих виборів є масова агітація за правлячу партію під виглядом президентського опитування. При чому ця масова агітація відбувається або біля виборчих дільниць, або прямо на виборчих дільницях. […] Ми бачимо нахабне використання адмінресурсу. Ми констатуємо порушення закону високопосадовцями”, — зазначив Турчинов.

За його словами, більшість фальсифікацій і порушень стосується незаконної підтримки представників від партії влади.

Також Турчинов звернув увагу на те, що у багатьох населених пунктах кандидати, порушуючи правила агітації, роздають виборцям безкоштовні брендовані захисні маски. Паралельно з’являються сигнали про грошовий підкуп виборців.

“В багатьох регіонах виявлені мережі, де відбувається роздача грошей на користь тих чи інших кандидатів. Багато саме представників правлячої партії “Слуг народу”. Зокрема, сьогодні мої колеги зі штабу інформували ЗМІ, що така мережа викрита і в місті Київ, де за гроші пропонувалось підтримувати кандидатів від «Слуг народу» і кандидата в мери від цієї партії. Все це задокументовано і буде надано правоохоронним органам”, — сказав Турчинов.

Є проблеми і з друком та роздачею бюлетенів. Подекуди їх передають з однієї дільниці до іншої, десь — надрукували таким чином, щоб зменшити шанси певних політсил на перемогу.

“Ми змушені зробити висновок, що завдяки або бездарності, або свідомій злочинності чинна влада відкидає країну на 7-8 років назад, коли фальсифікація виборчого процесу, тиск на волевиявлення громадян, використання адмінресурсу, підкуп виборців було звичайною справою. Знову повторюється те, проти чого повстав Помаранчевий майдан. Ми знову маємо ті самі проблеми, на яких спеціалізувались ті, хто зрадив Україну і втік до Російської Федерації. Зокрема, екс-президент Янукович. Ці брудні технології – інформаційні, адміністративні, кримінальні – знову повертаються в повсякденне життя нашої країни і знову стають ознаками виборів в Україні», – резюмує Олександр Турчинов.