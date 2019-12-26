Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук упевнений, що зміцнення гривні відображає попит на національну валюту і не може розглядатися виключно як негативне явище, адже має свої плюси і мінуси.

Про це він заявив в ефірі телеканалу “24 Україна”.

Він зазначив, що завдяки зростанню курсу гривні виросли зарплати в доларовому еквіваленті, також знизилася вартість інвестиційного імпорту. У той же час серед негативних факторів він назвав вплив на бюджет і експортерів.

“Я б не став говорити, що зміцнення гривні – це негативне явище … В Україні такі заходи показують нам, що якщо економіка буде зростати (а насправді це саме те, чого ми очікуємо, над чим будемо працювати), то, звичайно, в нормальних умовах гривня буде зміцнюватися”, – сказав Гончарук.

Яким буде курс в перші місяці Нового року, Гончарук говорити не став, зазначивши, що це прерогатива Національного банку.

Він нагадав, що коригувати макропрогноз на 2020 рік і вносити відповідні зміни до державного бюджету планується за підсумками лютого.

“В умовах, коли активно змінюються макроекономічні умови, звичайно, бюджет буде переглядатися. Це нормальний процес. Очевидно, що вже в перших місяцях ми отримаємо новий макропрогноз. Будемо сідати з фахівцями Національного банку і планувати, яким чином нам реагувати на те, що відбувається”, – пояснив глава Уряду.