Про це він заявив в ефірі телеканалу “24 Україна”.
Він зазначив, що завдяки зростанню курсу гривні виросли зарплати в доларовому еквіваленті, також знизилася вартість інвестиційного імпорту. У той же час серед негативних факторів він назвав вплив на бюджет і експортерів.
“Я б не став говорити, що зміцнення гривні – це негативне явище … В Україні такі заходи показують нам, що якщо економіка буде зростати (а насправді це саме те, чого ми очікуємо, над чим будемо працювати), то, звичайно, в нормальних умовах гривня буде зміцнюватися”, – сказав Гончарук.
Яким буде курс в перші місяці Нового року, Гончарук говорити не став, зазначивши, що це прерогатива Національного банку.
Він нагадав, що коригувати макропрогноз на 2020 рік і вносити відповідні зміни до державного бюджету планується за підсумками лютого.
“В умовах, коли активно змінюються макроекономічні умови, звичайно, бюджет буде переглядатися. Це нормальний процес. Очевидно, що вже в перших місяцях ми отримаємо новий макропрогноз. Будемо сідати з фахівцями Національного банку і планувати, яким чином нам реагувати на те, що відбувається”, – пояснив глава Уряду.
- Раніше Олексій Кущ заявляв, що сильна національна валюта може бути в проєкції сильної економіки. А сильна валюта в слабкій економіці – це штучні фактори, які можуть бути нівельовані в середньостроковій перспективі.
- Також Олексій Кущ зазначав, що зміцнення національної валюти фактично знижує конкурентноздатність національної економіки, знижує експортні стимули.