Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Українська правда”.

“По-перше, я не давав оцінку знань Зеленського, це не так. Фраза була вирвана з контексту. Ми обговорювали презентацію, і я пояснював своїм колегам, що в умовному свідомості клієнта, тобто людини, якій будемо презентувати свою певну логіку, повинен сформуватися певний образ. І тому це зовсім інша історія. Я вважаю, що президент у нас дуже розумний. Це правда. У нього є великий досвід роботи в бізнесі. Я вважаю, що він хороший менеджер і досить мудрий чоловік. І це та оцінка, яку я постійно насправді поширюю абсолютно у всіх аудиторіях”, – заявив Гончарук.

Гончарук заявив, що Зеленський тонко відчуває настрої людей.

“Для нас, для уряду, він є таким камертоном – клієнтом, замовником, тому що він насправді дуже тонко, на мою думку, відчуває настрої людей і їх потреби. І особисто я звіряю з ним правильність рішень, які ми приймаємо”, – заявив він.