Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Українська правда”.
“По-перше, я не давав оцінку знань Зеленського, це не так. Фраза була вирвана з контексту. Ми обговорювали презентацію, і я пояснював своїм колегам, що в умовному свідомості клієнта, тобто людини, якій будемо презентувати свою певну логіку, повинен сформуватися певний образ. І тому це зовсім інша історія. Я вважаю, що президент у нас дуже розумний. Це правда. У нього є великий досвід роботи в бізнесі. Я вважаю, що він хороший менеджер і досить мудрий чоловік. І це та оцінка, яку я постійно насправді поширюю абсолютно у всіх аудиторіях”, – заявив Гончарук.
Гончарук заявив, що Зеленський тонко відчуває настрої людей.
“Для нас, для уряду, він є таким камертоном – клієнтом, замовником, тому що він насправді дуже тонко, на мою думку, відчуває настрої людей і їх потреби. І особисто я звіряю з ним правильність рішень, які ми приймаємо”, – заявив він.
- Раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі виклали запис, на якому нібито Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Після оприлюднення скандальних аудіозаписів прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському.
- 17 січня Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає Уряду “шанс”, але з певними умовами.