Техногігант Google почне позначати згенеровані штучним інтелектом зображення. Компанія додасть дві нові функції до пошуку зображень, щоб зменшити поширення дезінформації.

Про це повідомило Bloomberg.

Функція “Про це зображення” надаватиме додатковий контекст про фото. Наприклад, можна буде подивитися, коли зображення або схожі були вперше проіндексовані Google, де вперше з’явилися і де ще з’являлися в Інтернеті.

У такий спосіб компанія має намір допомогти користувачам визначити першоджерело. Ще вони зможуть надати контекст з будь-якими спростовуючими доказами, наданими новинними організаціями.

Техногігант почне позначати кожне зображення, створене ШІ. Також Google працює з іншими платформами та сервісами, щоб переконатися, що вони додають таку саму розмітку до файлів, які публікують. Серед таких є Midjourney і Shutterstock. За планами компанії, весь контент зі штучним інтелектом, який з’являється в результатах пошуку, має бути позначено відповідно.

На сьогодні питання походження зображень стало проблемою через появу ШІ. У зв’язку з цим є кілька стартапів, які працюють над створенням інструментів верифікації та автентифікації.

Компанія Truepic Inc., яку підтримує Microsoft, пропонує системи, які гарантують, що зображення не піддавалося маніпуляціям від моменту зйомки до доставки.

Функції Google з’являться протягом року. Вони є порівняно менш технологічними, але можуть мати більший позитивний вплив за умови достатньої підтримки з боку індустрії.