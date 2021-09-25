Сьогодні, 25 вересня, річниця з дня народження американського актора Крістофера Ріва. З цієї нагоди пошуковик Google присвятив йому дудл.

Про це повідомляють #Букви.

Крістофер Рів — американський актор, продюсер, сценарист, режисер, громадський діяч. Популярність прийшла до нього наприкінці 70-х років після ролі Супермена, за яку актор отримав премію BAFTA і кілька номінацій премії “Сатурн”.

Він народився восени 1952 року в родині поета і журналістки. Коли хлопчикові було 4 роки, батьки розлучилися, мама повторно вийшла заміж за біржового працівника.

Він закінчив Джульярдську школу і дебютував на сцені в бродвейській комедії 1976 року “Справа тяжіння”.

Крістофер грав на піаніно, був спортсменом, виконував трюки в фільмах, двічі поодинці перелітав Атлантику на маленькому літаку, був досвідченим вершником, яхтсменом, аквалангістом та дельтапланеристом.

27 травня 1995 року, впавши з коня під час кінних перегонів у Вірджинії, він зламав шийні хребці та виявився паралізованим. Лікарі не змогли поставити актора на ноги, але врятували йому життя, провівши унікальну операцію.

Він був паралізований нижче плечей, не міг самостійно дихати, а говорити міг лише за допомогою вставленого в трахею апарату. До паралізованої діафрагми актора лікарі під’єднали електростимулятор, який викликав скорочення головним дихальним м’язам.

З тої пори він присвятив своє життя реабілітаційній терапії та спільно з дружиною відкрив центр з навчання паралізованих навичкам самостійного існування.

Попри травму, Крістофер продовжував працювати на телебаченні, зніматися в кіно і брати участь у громадській діяльності. У 2003 році він був ушанований Mary Woodard Lasker Public Service Award (Ласкерівською премією).

Рів помер 10 жовтня 2004 року в Маунт-Кіско (штат Нью-Йорк) у своєму будинку від серцевого нападу у віці 52 року.