Підрядникам Google, які перекладають корпоративні тексти та інтерфейси компанії для російського ринку, заборонили називати війну РФ проти України війною.

Про це повідомляє The Intercepter.

Журналісти знайшли внутрішній лист, який у компанії-підряднику розсилали ще на початку березня. В інструкціях було озвучено рекомендацію називати війну “надзвичайними обставинами”, аби Google дотримувався російського закону про цензуру, ухваленого одразу після повномасштабного вторгнення в Україну.

За словами перекладача, який спілкувався з виданням The Intercept, наказ поширюється на всі продукти Google, перекладені російською мовою, включно з Google Maps, Gmail, AdWords, а також політику Google та спілкування з користувачами. А представники компанії пояснюють це заходами безпеки для працівників, що працюють в РФ.

Журналісти видання пов’язують це з тим, що, попри заявлену підтримку України, компанія не хоче повністю втрачати бізнес у РФ.