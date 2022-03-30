Про це повідомляє The Intercepter.
Журналісти знайшли внутрішній лист, який у компанії-підряднику розсилали ще на початку березня. В інструкціях було озвучено рекомендацію називати війну “надзвичайними обставинами”, аби Google дотримувався російського закону про цензуру, ухваленого одразу після повномасштабного вторгнення в Україну.
За словами перекладача, який спілкувався з виданням The Intercept, наказ поширюється на всі продукти Google, перекладені російською мовою, включно з Google Maps, Gmail, AdWords, а також політику Google та спілкування з користувачами. А представники компанії пояснюють це заходами безпеки для працівників, що працюють в РФ.
Журналісти видання пов’язують це з тим, що, попри заявлену підтримку України, компанія не хоче повністю втрачати бізнес у РФ.
- Нагадаємо, німецький виробник шоколаду Ritter Sport вирішив продовжити роботу на російському ринку попри воєнну агресію РФ на території України.
- Більшість членів федерального парламенту Канади підтримали попереднє рішення щодо безвізового режиму з Україною та засудили російську агресію проти Української держави.