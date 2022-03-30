Більшість членів федерального парламенту Канади підтримали попереднє рішення щодо безвізового режиму з Україною та засудили російську агресію проти Української держави.

Про це йдеться у звіті Постійного комітету парламенту Канади.

Депутати більшістю голосів підтримали звіт Постійного комітету парламенту Канади, яким пропонується запровадження безвізового режиму з Україною та запровадження швидкої видачі електронного дозволу на подорожі.

Окрім цього канадський парламент рекомендує уряду збільшити кількість співробітників, щоб уникнути затримок під час прийому мігрантів.

Також у підтриманому звіті йдеться, що уряд Канади повинен підтримати українців та всіх жителів України, які постраждали через військову агресію РФ.

Парламент Канади засудив дії президента РФ Володимира Путіна, який наказав розпочати необґрунтоване та неспровоковане широкомасштабне вторгнення в Україну, порушуючи всі норми міжнародного права.

Додамо, що тепер рішення щодо запровадження безвізового режиму з Україною повинен розглянути уряд Канади.