Про це повідомляє Handelsblatt.
Як пояснюють у компанії, що це рішення було “не легко ухвалити”, адже зупинка постачання означала б різке скорочення виробництва, “а отже, і серйозні наслідки для нас як незалежного середнього сімейного бізнесу”. Ба більше, у Ritter Sport також апелювали до впливу на фермерів, що вирощую какао.
Варто зауважити, що за даними компанії, на ринок у Росії припадає близько 7% всього бізнесу. А чистий прибуток на 103 ринках світу на рік складає близько 430 мільйонів євро на рік. А це досить високі показники для “середнього бізнесу”.
- Нагадаємо, Нідерланди, Бельгія, Ірландія та Чехія оголосили, що висилають російських дипломатів зі своїх країн. Причиною для цього стала загроза національній безпеці.
- Хакерське угрупування Anonymous здійснило кібернапад на інфраструктуру Федерального агентства повітряного транспорту РФ. З їхніх серверів видалили документи на близько 65 терабайтів даних.