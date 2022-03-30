Про це повідомляє Handelsblatt.

Як пояснюють у компанії, що це рішення було “не легко ухвалити”, адже зупинка постачання означала б різке скорочення виробництва, “а отже, і серйозні наслідки для нас як незалежного середнього сімейного бізнесу”. Ба більше, у Ritter Sport також апелювали до впливу на фермерів, що вирощую какао.

Варто зауважити, що за даними компанії, на ринок у Росії припадає близько 7% всього бізнесу. А чистий прибуток на 103 ринках світу на рік складає близько 430 мільйонів євро на рік. А це досить високі показники для “середнього бізнесу”.