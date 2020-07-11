Європейський союз і Греція засудили рішення Туреччини змінити статус собору Святої Софії з музею на мечеть.

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля.

Зазначається, що собор Святої Софії має сильну символічну, історичну і універсальну цінність.

“У Туреччині склалися усталені традиції збереження культури, а також визнана традиція інтелектуальної і культурної відкритості. Викликає жаль постанова Державної ради країни про скасування одного із знакових рішень сучасної Туреччини і рішення президента Ердогана віддати пам’ятник в розпорядження Управління з релігійних справ”, – йдеться в заяві.

Боррель також додав, що Туреччина, яка є одним із засновників Альянсу цивілізацій (міжнародної організації по налагодженню міжнаціонального, міжкультурного та міжрелігійного діалогу та взаємодії), “взяла на себе зобов’язання сприяти міжрелігійному і міжкультурному діалогу та заохочувати терпимість і співіснування”.

Крім того, рішення про зміну статусу собору Святої Софії засудили і в Греції.

Як передає Reuters, в країні заявили, що це буде мати наслідки не тільки у відносинах між двома країнами, а й у відносинах Туреччини з Європейським союзом.

Нагадаємо, 10 липня Турецький суд скасував рішення уряду від 1934 року, згідно з яким собор Святої Софії був перетворений з мечеті в музей.