У Греції дозволили відкрити кафе і ресторани з понеділка, 25 травня, в рамках поступового зняття обмежень у зв'язку з коронавірусом.

Про це повідомляється на сайті міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Мер Афін Костас Бакоянніс сказав, що відкриття сектора громадського харчування є підготовкою до літнього курортного сезону. Таким чином, це стане одним із кроків по відновленню економіки.

У кафе і ресторанах будуть діяти певні правила: між столами має бути дотримана дистанція, а офіціанти повинні бути в масках.

Всього в країні було зареєстровано 2878 випадків і 171 смертей – найменша кількість у порівнянні з іншими членами ЄС.

Нагадаємо, за словами міністра туризму Греції, для туристів з деяких країн кордони відкриються з 15 червня.

Уточнюється, що мова йде про туристів з Ізраїлю, Кіпру, Китаю, Німеччини, Японії, Австралії, Болгарії, Австрії, Албанії, Румунії, Боснії і Герцеговини, Північної Македонії, Сербії, Угорщини, Хорватії, Словаччини, Данії Чехії, Польщі та Норвегії.

України в цьому списку немає.

Також наголошується, що уряд Греції вирішив скасувати для туристів обов’язкове проходження тесту на коронавірус за 5 днів до приїзду в країну.