Про це повідомляється на сайті міжнародного інформаційного агентства Reuters.
Мер Афін Костас Бакоянніс сказав, що відкриття сектора громадського харчування є підготовкою до літнього курортного сезону. Таким чином, це стане одним із кроків по відновленню економіки.
У кафе і ресторанах будуть діяти певні правила: між столами має бути дотримана дистанція, а офіціанти повинні бути в масках.
Всього в країні було зареєстровано 2878 випадків і 171 смертей – найменша кількість у порівнянні з іншими членами ЄС.
Нагадаємо, за словами міністра туризму Греції, для туристів з деяких країн кордони відкриються з 15 червня.
Уточнюється, що мова йде про туристів з Ізраїлю, Кіпру, Китаю, Німеччини, Японії, Австралії, Болгарії, Австрії, Албанії, Румунії, Боснії і Герцеговини, Північної Македонії, Сербії, Угорщини, Хорватії, Словаччини, Данії Чехії, Польщі та Норвегії.
України в цьому списку немає.
Також наголошується, що уряд Греції вирішив скасувати для туристів обов’язкове проходження тесту на коронавірус за 5 днів до приїзду в країну.
- Туристичний сезон цього року не скасовується попри ситуацію з коронавірусом і карантином, тож українські туристи можуть розраховувати на відпочинок у низці країн. Так, будуть готові прийняти туристів Єгипет, Туреччина, деякі Балканські країни, Греція. Остання раніше планувала відкрити сезон з 1 липня.