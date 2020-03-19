У зв'язку зі скасуванням "Євробачення-2020" через коронавірус гурт Go_A представить Україну на пісенному конкурсі в 2021 році.

Про це повідомляє Національна суспільна телерадіокомпанія України.

Відзначається, що телеканали “UA: ПЕРШИЙ” і СТБ додатковий національний відбір у 2021 році не проводитимуть.

“Якщо в житті гурту Go_A нічого не зміниться, й вони будуть готові виступити на сцені “Євробачення” наступного року, ми цьому сприятимемо. Це стосується й підготовки до пісенного конкурсу, і решти організаційних питань. Наші партнери і колеги, телеканал СТБ, згодні з таким рішенням”, – зазначив голова правління “UA: Суспільне мовлення” Зураб Аласанія.

Гурт Go_A, в свою чергу, підтвердив готовність виступити на “Євробаченні” наступного року.

“Ми раді вам повідомити, що все ж таки представлятимемо Україну наступного року на “Євробаченні” 2021 року… Ми дуже вдячні кожному з вас за підтримку і шалені емоції, що ви нам подарували. За віру у себе і переможний дух. За те, що перевернули наш світ і стали уже такою близькою музичною родиною!” – йдеться в заяві гурту.

Як відомо, електрофольк-гурт GO-A став переможцем національного відбору на “Євробачення” цього року. Музиканти планували виступити на конкурсі з піснею “Solovey”.

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