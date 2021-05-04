Про це повідомив у Twitter губернатор штату Філ Мерфі.
“Ми запускаємо програму “Укол та пиво”, щоб заохотити жителів штату Нью-Джерсі віком від 21 року до щеплення. Будь-який мешканець Нью-Джерсі, який отримає свою першу дозу вакцини в травні та віднесе свою карту вакцинації до пивоварні, що бере участь, отримає безплатне пиво”, — написав Мерфі.
Він також опублікував широкий список закладів, що доєдналися до цієї акції.
NEW: We’re launching our “Shot and a Beer” program to encourage eligible New Jerseyans ages 21+ to get vaccinated.
Any New Jerseyan who gets their first vaccine dose in the month of May and takes their vaccination card to a participating brewery will receive a free beer. 🍻 pic.twitter.com/REiHTEa6mi
— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) May 3, 2021
У Facebook губернатор заявив, що метою є вакцинувати 4,7 млн осіб в Нью-Джерсі до 30 червня. Крім “Укол та пиво” кампанія передбачає ще чимало заходів. Зокрема, планують спростити отримання щеплення і розвінчувати міфі про вакцинацію.
Зауважимо, що ще у квітні 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я попереджала, що вживання алкоголю може збільшити ризик зараження коронавірусом COVID-19 і погіршити стан в разі інфікування.
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До того ж на формування імунітету до коронавірусу потрібен час, вакцина не захищає одразу після отримання щеплення. Через це щеплені люди можуть поширювати коронавірус.
- Крім цього, жодна з вакцин не гарантує 100% захист від інфікування, лише полегшення перебігу хвороби.
- До прикладу, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заразився коронавірусом на 13 день після отримання першої дози вакцини Covishield.