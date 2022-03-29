Сьогодні в Стамбулі (Туреччина) відбувся черговий раунд російсько-українських перемовин щодо припинення вогню. Сторони узгодили зокрема питання Криму та Донбасу, а також міжнародні гарантії безпеки для України.

Про це розповіла українська сторона перемовин під час брифінгу.

Очільник делегації Давид Арахамія наголосив, що гарантії безпеки не повинні бути “Будапештським меморандумом-2” – новий договір, про який ідеться, має бути аналогом 5 статті НАТО, і навіть дещо жорсткішим – країни мусять вступити у будь-який тип розв’язаної проти України протягом 3 днів. Гарантами безпеки для України мають бути найсильніші армії світу: США, Велика Британія, Туреччина, Франція, Німеччина, Канада, Ізраїль, Польща тощо. Ці ж гаранти мають допомогти Україні вступити в Європейський Союз.

Питання деокупації Криму сторони домовилися обговорювати протягом 15 років. Питання півострова буде розв’язуватися виключно шляхом двосторонніх переговорів між Україною та РФ. Пропонується також у будь-якому разі не розв’язувати питання Криму військовим шляхом – лише політико-дипломатичними зусиллями.

Мустафа Джемілєв засвідчив, що жодна концепція зі звільнення окупованих територій не передбачає застосування сили, однак вступ РФ до перемовин щодо Криму уже означає, що вона визнає півострів окупованим.

Питання ОРДЛО будуть обговорюватися вже окремо президентами України та Росії.

Перемовини між країнами триватимуть протягом наступних двох тижнів.

Арахамія наголосив, що українська сторона визнає лише ті міжнародні кордони України, які були станом на 1991 рік.