За словами Володимира Мединського, який очолює російську делегацію Росія має намір зробити "два кроки" щодо деескалації. Зокрема "кардинально скоротити активність" на двох наступальних напрямках в Україні.

Про це повідомляє російська інформаційна агенція ТАСС.

Як зазначається у повідомленні, Росія на переговорах у Стамбулі отримала від України “зрозуміло сформульовану” позицію. Про неї скажуть президенту РФ Володимиру Путіну.

У Міноборонах РФ оголосили про кардинальне скорочення активності на київському та чернігівському напрямках.

Водночас Міноборони повідомило, що вирішило кардинально скоротити військову активність на Київському та Чернігівському напрямах.

Як наголошували у Генеральному штабі, мети наступальної операції противник не досяг. Відзначається виведення окремих підрозділів збройних сил РФ з території Київської та Чернігівської областей. Однак зберігається високою загроза нанесення російськими окупантами ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Разом з цим Мединський зауважив, що також можлива зустріч Володимира Путіна та Президента України Володимира Зеленського для узгодження мирного договору може пройти паралельно з парафуванням документа у міністерствах закордонних справ.