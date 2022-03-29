Про це повідомляє російська інформаційна агенція ТАСС.

Як зазначається у повідомленні, Росія на переговорах у Стамбулі отримала від України “зрозуміло сформульовану” позицію. Про неї скажуть президенту РФ Володимиру Путіну.

У Міноборонах РФ оголосили про кардинальне скорочення активності на київському та чернігівському напрямках.

Водночас Міноборони повідомило, що вирішило кардинально скоротити військову активність на Київському та Чернігівському напрямах.

Разом з цим Мединський зауважив, що також можлива зустріч Володимира Путіна та Президента України Володимира Зеленського для узгодження мирного договору може пройти паралельно з парафуванням документа у міністерствах закордонних справ.