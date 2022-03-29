Про це повідомляє російська інформаційна агенція ТАСС.
Як зазначається у повідомленні, Росія на переговорах у Стамбулі отримала від України “зрозуміло сформульовану” позицію. Про неї скажуть президенту РФ Володимиру Путіну.
У Міноборонах РФ оголосили про кардинальне скорочення активності на київському та чернігівському напрямках.
Водночас Міноборони повідомило, що вирішило кардинально скоротити військову активність на Київському та Чернігівському напрямах.
Разом з цим Мединський зауважив, що також можлива зустріч Володимира Путіна та Президента України Володимира Зеленського для узгодження мирного договору може пройти паралельно з парафуванням документа у міністерствах закордонних справ.
- Водночас російський мільярдер Роман Абрамович входить до делегації РФ на перемовинах – про його неофіційний статус заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
- Нагадаємо, сьогодні у Стамбулі (Туреччина) розпочався новий етап російсько-українських перемовин щодо припинення вогню. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган очікує “твердих результатів”.