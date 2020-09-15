Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
За інформацією відомства, чоловік спробував незаконно перейти кордон, обійшовши пункт пропуску Нові Яриловичі в Чернігівській області. Однак був затриманий прикордонним нарядом. Порушником виявився громадянин Ізраїлю 1978 року народження.
У Держприкордонслужбі додали, що для порушення кордону громадянин обрав болотисту місцевість, ймовірно сподіваючись, що на такому напрямку йому це точно вдасться.
Фото: ДПСУ
На іноземця складено адмінматеріали за ч.1 ст. 204 КУпАП, а також проставлено заборона в’їзду в Україну терміном на п’ять років. Він уже примусово повернутий на суміжну сторону.
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