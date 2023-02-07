Про це повідомляє пресслужба ГУР у Telegram.
Зазначається, що засновниками ПВК буде ПАТ “Газпром нафта” з розміром частки у статутному капіталі “організації” 70% та “приватна охоронна організація Стаф-центр” із часткою 30%.
Також при створенні “організації” уряд РФ посилається на закон “про безпеку об’єктів паливно-енергетичного комплексу”, де зазначено, що підприємствам галузі “може бути надано право на заснування приватної охоронної організації”. Розмір частки такого підприємства у статутному капіталі новоствореної “організації” не може бути меншим ніж 50%, – додали у ГУР.
У такий спосіб, як вважають розвідники, у РФ продовжується “перегони озброєнь” серед основних політичних гравців, які активно створюють приватні армії за прикладом ПВК “Вагнер” Євгенія Пригожина.
- Під час бойових дій в районі міста Бахмут відзначається повна відсутність координації та взаємодії між військовослужбовцями російських окупаційних військ та найманцями приватної військової компанії “Вагнер”.
- За даними британської розвідки, раніше цього тижня найманці приватної військової компанії “Вагнер”, швидше за все, захопили трасу, яка сполучає Бахмут з містом Сіверськ.
- За даними ЗМІ, міністерство внутрішніх справ Великої Британії працює над тим, аби визнати російську приватну військову компанію “Вагнер” терористичною організацією.