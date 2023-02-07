Про це повідомляє пресслужба ГУР у Telegram.

Зазначається, що засновниками ПВК буде ПАТ “Газпром нафта” з розміром частки у статутному капіталі “організації” 70% та “приватна охоронна організація Стаф-центр” із часткою 30%.

Також при створенні “організації” уряд РФ посилається на закон “про безпеку об’єктів паливно-енергетичного комплексу”, де зазначено, що підприємствам галузі “може бути надано право на заснування приватної охоронної організації”. Розмір частки такого підприємства у статутному капіталі новоствореної “організації” не може бути меншим ніж 50%, – додали у ГУР.

У такий спосіб, як вважають розвідники, у РФ продовжується “перегони озброєнь” серед основних політичних гравців, які активно створюють приватні армії за прикладом ПВК “Вагнер” Євгенія Пригожина.