За даними ЗМІ, міністерство внутрішніх справ Великої Британії працює над тим, аби визнати російську приватну військову компанію "Вагнер" терористичною організацією.

Про це повідомляє The Telegraph.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії розробляє плани щодо офіційного визнання російської ПВК “Вагнера” як терористичної організації.

Якщо “вагнерівців” визнають терористичною організацією, це означатиме, що членство у даній ПВК, відвідування її заходів, підтримка чи публічне розміщення символіки вважатимуться кримінальним злочином.

Таким чином ПВК “Вагнера”, яку очолює російський олігарх Євген Пригожин, буде на одному рівні з такими терористичними групами як “Аль-Каїда” та “ІДІЛ”.

Визнання “вагнерівців” терористичною організацією також означатиме, що ПВК не зможе отримувати кошти, якщо будь-які активи чи потоки доходу пройдуть через фінансові установи Великої Британії.

На даний час остаточне рішення щодо ПВК “Вагнера” ще не ухвалено, однак за даними джерел, воно буде прийнято швидко, враховуючи ситуацію в Україні та єдність щодо цього питання у британському уряді.

ПВК “Вагнера” відіграло центральну роль у війні Росії в Україні , і зараз угруповання бере участь у запеклих боях, намагаючись окупувати українську територію на сході.

Додамо, що наприкінці січня міністерство фінансів США розширило санкції проти Російської Федерації та визнало російську приватну військову компанію “Вагнер” транснаціональною злочинною організацією.

“Сьогоднішні розширені санкції проти “Вагнера”, а також нові санкції щодо їхніх партнерів та інших компаній, що сприяють російському військовому комплексу, ще більше перешкоджатимуть здатності Путіна озброювати та оснащувати свою військову машину”, – сказала міністерка фінансів Джанет Єллен.

Оголошення “Вагнера” транснаціональною злочинною організацією означає замороження будь-яких американських активів угруповання та забороняє фізичним і юридичним особам США надавати кошти, товари або послуги цій групі.

Своєю чергою очільник “вагнерівців” Євген Пригожин доволі саркастично відреагував на новину про те, що США введуть нові санкції проти його приватної військової групи. Зокрема своїй пресслужбі Пригожин сказав, що провів внутрішню перевірку щодо злочинів групи “Вагнер”, але ніякої шкоди не знайшов.

“Якщо хтось володіє будь-якою інформацією про злочини ПВК “Вагнер”, просимо надіслати її до нашої пресслужби або оприлюднити в ЗМІ, щоб ми могли допомогти нашим американським колегам сформулювати свою позицію”, – заявив він.