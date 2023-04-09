Леді Гага (Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта) оголосила про офіційне завершення зйомок фільму "Джокер: Божевілля на двох". З'явилися нові світлини Харлі Квін та Джокера (Хоакін Фенікс).

Про це повідомило Гага в Instagram.

“Це чудово”, — написала вона разом із новим зображенням у костюмі.

Режисер Тодд Філліпс опублікував у соцмережі дві фотографії головних героїв.

“Це кінець. Завдяки цим двом (+ усьому акторському складу) і найкращій знімальній групі, яку може запропонувати кіноіндустрія. Зверху вниз. Зараз я заповзу в печеру (кімнату для монтажу) і зберу все разом”, — додав він.

На кадрі Харлі Квінн з’являється зі світлим волоссям, розмазаним чорним макіяжем очей і фірмовими червоними губами. Джокер зображений із традиційним клоунським макіяжем на обличчі та в червоному костюмі.

“Джокер: Божевілля на двох” планують випустити у кінотеатрах у жовтні 2024 року. За словами Філліпса, фільм стане “повномасштабним мюзиклом”. Поки про сюжет кінострічки відомо мало, але схоже музичний елемент виділить продовження від його похмурого, суворого, натхненного кримінальним трилером попередника.