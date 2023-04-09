Про це повідомило Гага в Instagram.
“Це чудово”, — написала вона разом із новим зображенням у костюмі.
Режисер Тодд Філліпс опублікував у соцмережі дві фотографії головних героїв.
“Це кінець. Завдяки цим двом (+ усьому акторському складу) і найкращій знімальній групі, яку може запропонувати кіноіндустрія. Зверху вниз. Зараз я заповзу в печеру (кімнату для монтажу) і зберу все разом”, — додав він.
На кадрі Харлі Квінн з’являється зі світлим волоссям, розмазаним чорним макіяжем очей і фірмовими червоними губами. Джокер зображений із традиційним клоунським макіяжем на обличчі та в червоному костюмі.
“Джокер: Божевілля на двох” планують випустити у кінотеатрах у жовтні 2024 року. За словами Філліпса, фільм стане “повномасштабним мюзиклом”. Поки про сюжет кінострічки відомо мало, але схоже музичний елемент виділить продовження від його похмурого, суворого, натхненного кримінальним трилером попередника.
- Опубліковано кадри із фільму “Джокер: Божевілля на двох”. Прем’єру стрічки заплановано на 4 жовтня 2024 року.
- У майбутньому фільмі “Джокер: Божевілля на двох” роль Харлі Квінн зіграє відома співачка Леді Гага (Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта). У мережі з’явилися фотографії, як виглядатиме костюм і грим акторки для фільму.