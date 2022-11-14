Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні з боку РФ

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.
На розгляд Генасамблеї винесли документ під назвою “Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України”, котрий підготувала Україна за співавторства майже півсотні країн. Серед них – держави Європи, Австралія, США, Нова Зеландія, Мікронезія.
У документі міститься визнання країнами-членами Організації Об’єднаних Націй необхідності створення міжнародного механізму відшкодування збитків, які спричинила в Україні агресія з боку РФ.
У тому ж документі зазначені рекомендації державам щодо створення міжнародного реєстру збитків. Мова про документування доказів та інформації щодо шкоди, втрати або каліцтва, заподіяними війною фізичним, юридичним особам і самій державі Україна.
За резолюцію проголосували 94 країни, проти висловилися 14, ще 73 утрималися під час голосування. Серед тих, хто голосував “проти”, зокрема РФ, РБ, Сирія, Іран, Зімбабве, Куба, Ерітрея, Китай.
Today’s UNGA vote on compensations is going to be tough as it’s take russia by the balls, “We hear from russia that UNGA is not competent to address a matter like this. It is yet another lie, yet another attempt to diminish and subvert this body of UN.” https://t.co/wV6ygbsuyn pic.twitter.com/3AxNTlAKle
— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 14, 2022
- Росіяни завдали збитків довкіллю Україні на понад 1,35 трлн гривень. Внаслідок дій окупантів вже постраждала третина лісового фонду.
- Вартість зруйнованих і пошкоджених окупантами майна й інфраструктури Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів державного підприємства НАЕК “Енергоатом” перевищує 28 мільярдів гривень.
- За словами мера Маріуполя, вартість ушкоджень міста від російської агресії становить від 12,5 до 14,5 млрд доларів.