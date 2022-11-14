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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні з боку РФ

14 листопада одинадцята надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалила резолюцію щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих РФ.

Понеділок, 14 листопада 2022, 20:39
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Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.

На розгляд Генасамблеї винесли документ під назвою “Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України”, котрий підготувала Україна за співавторства майже півсотні країн. Серед них – держави Європи, Австралія, США, Нова Зеландія, Мікронезія.

У документі міститься визнання країнами-членами Організації Об’єднаних Націй необхідності створення міжнародного механізму відшкодування збитків, які спричинила в Україні агресія з боку РФ.

У тому ж документі зазначені рекомендації державам щодо створення міжнародного реєстру збитків. Мова про документування доказів та інформації щодо шкоди, втрати або каліцтва, заподіяними війною фізичним, юридичним особам і самій державі Україна.

За резолюцію проголосували 94 країни, проти висловилися 14, ще 73 утрималися під час голосування. Серед тих, хто голосував “проти”, зокрема РФ, РБ, Сирія, Іран, Зімбабве, Куба, Ерітрея, Китай.

Держави ООН визнають, що “РФ має бути притягнуто до відповідальності за будь-які порушення міжнародного права в Україні або проти України, включно з її агресією на порушення Статуту Організації Об’єднаних Націй, а також будь-які порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, і що вона повинна нести правові наслідки всіх своїх міжнародно-протиправних діянь, включно з відшкодуванням шкоди, зокрема будь-якої шкоди, заподіяної такими діяннями”.
Раніше постійний представник України Сергій Кислиця прогнозував, що голосування буде важким, оскільки РФ “черговою брехнею” намагається применшити та підірвати цей орган в ООН.

Теги: відшкодування збитків, Генасамблея ООН, підтримка України, резолюція, репарації від РФ, ухвалення резолюції ООН

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