За словами мера Маріуполя, вартість ушкоджень міста від російської агресії становить від 12,5 до 14,5 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради з посиланням на дані міського голови.

Бойченко зауважив, що з 2600 багатоквартирних будинків половина зруйнована: “Всього, за нашими підрахунками, пошкоджено 33 тисячі інфраструктурних об‘єктів. Росія має заплатити репарації нашому місту”, — наголосив мер.

Також він додав, що наразі російські окупанти продовжують руйнувати будинки, щоби знищити сліди своїх воєнних злочинів. Втім, вони вже зафіксовані. Тому Росія не зможе втекти від відповідальності за свої дії.

Зауважимо, що у тимчасово захопленому російськими загарбниками Маріуполі місцеві мешканці досі живуть у наметах, адже окупанти так і не надали їм обіцяного житла.